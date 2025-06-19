В Подмосковье наградили специалистов в сфере воспитания

В четверг в «Пространстве Возможностей» на территории наццентра «Россия» состоялось торжественное подведение итогов реализации проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята» в Московской области за 2024–2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В церемонии приняли участие заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, главный эксперт ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта «Навигаторы детства», член Общественной палаты Московской области Святослав Громов, а также заместитель директора ФГБУ «Росдетцентр» Антон Пустовалов.

За высокий профессионализм, вклад в развитие системы воспитания и успешную реализацию федеральных и региональных проектов были награждены советники директоров по воспитанию, учителя начальных классов и воспитатели детских садов из разных муниципалитетов Подмосковья.

«Подведение итогов реализации крупных воспитательных проектов отражает важный этап в развитии современной образовательной среды. Благодаря инициативе и ответственности педагогов, в образовательных учреждениях региона формируется пространство, в котором каждый ребёнок может раскрыть свои способности, найти направление для самореализации и сформировать активную гражданскую позицию», — отметила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Заместитель директора ФГБУ «Росдетцентр» Антон Пустовалов подчеркнул, что советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями сегодня являются флагманами процесса формирования воспитательной среды в школах. Они объединяют детей, родителей и педагогов в единую команду, выстраивают систему сопровождения и поддержки, способствуют раскрытию потенциала каждого ученика. Такая работа оказывает положительное влияние на профилактику деструктивного поведения и помогает обучающимся найти занятия по интересам, выстраивая индивидуальный маршрут развития.

Своим опытом на мероприятии также поделились руководитель проекта «Молодежь и дети в Пространстве Возможностей» Наталья Федорова и руководитель отдела молодежной политики Управления молодежной политики, спорта и туризма Национального центра «Россия» Илья Юрчишин. Они рассказали о возможностях, которые предоставляет Центр «Россия» и площадка «Пространство Возможностей» для педагогов, школьников и воспитанников детских садов.

В завершение мероприятия для всех участников провели экскурсию по мультимедийной выставке «Путешествие по России», на которой гости смогли познакомиться с культурным и природным разнообразием регионов нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.