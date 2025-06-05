В Подмосковье наградили победителей премии «Предприниматель года — 2024»

23 мая в Москве на площадке ВДНХ «Бизнес.Техноград» состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийской премии «Предприниматель года — 2024». Мероприятие собрало более 500 участников из 71 региона России, включая представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также самозанятых и социальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторами церемонии выступили ассоциация предпринимателей и ГБУ «Малый бизнес Москвы». Награды вручали известные бизнес-лидеры, эксперты и представители государственных институтов.

Сегодня мы видим, как региональные предприниматели меняют экономику страны. Ваши проекты — это не просто бизнес, это новые рабочие места, технологии и вклад в развитие России», — сказал член жюри премии, член совета предпринимателей города Москвы Игорь Стоянов.

Ключевые показатели премии:

Географический охват: В 2024 году участники представляли 71 регион России, включая новые регионы.

Количество участников: В 2024 году подано более 500 заявок. Число номинаций увеличено до 27, добавлены новые («Креативный бизнес», «Развитие внутреннего туризма», «Импортозамещение»).

Медиаактивность: По данным организаторов, лауреаты премии отмечают рост медиаупоминаний на 40–60% и увеличение продаж на 25–30% для региональных брендов.

«Премия вручается тем, кто, преодолевая вызовы, воплощает в жизнь идеи, меняющие мир, и напоминает нам, что успех измеряется не цифрами, а способностью вдохновлять и созидать. Пусть она станет маяком для предпринимателей, подтверждая, что истинная ценность предпринимательства — в его духе, который превращает мечты в двигатель прогресса», — сказала президент ассоциации предпринимателей, руководитель оргкомитета премии Инна Евсина.

География победителей охватила не только Москву и Санкт-Петербург, но и множество регионов. Это подтверждает, что предпринимательская активность и инновационные решения развиваются по всей России.

Премия «Предприниматель года» уже несколько лет подряд становится площадкой для признания заслуг бизнес-лидеров, которые не только добиваются коммерческого успеха, но и вносят вклад в развитие экономики и общества. В 2024 году особый акцент был сделан на устойчивость бизнеса, социальную ответственность и адаптацию к новым экономическим реалиям.

Официальный сайт премии: http://предпринимательгода.рф. Полный список победителей и лауреватов: http://предпринимательгода.рф/2024.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.