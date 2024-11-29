В Подмосковье наградили победителей конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр»

В Московской областной думе подвели итоги регионального этапа конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр на тему: «Отходы — не мусор!». Его цель — повышение уровня экологической культуры и формирования бережного отношения к природе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С приветственным словом к гостям и конкурсантам выступил председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин и заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.

«Сегодня в Подмосковье реализуются масштабные экологические проекты. Речь идет о просветительских уроках в образовательных учреждениях, направленных на повышение экологической грамотности нашего подрастающего поколения. Также это и работа проекта «Мегабак», благодаря которому ненужные вещи обретают вторую жизнь, деятельность пунктов по приему вторичных ресурсов и организация акций по сбору бытовых отходов. Искренне надеемся, что сегодня подрастают будущие экологи и инспекторы надзорной деятельности, неравнодушные к окружающей среде Подмосковья», — сказала Викулова.

Участники соревновались в 3-х номинациях:

Лучший драматический спектакль;

Лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль;

Лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический» спектакль.

Победители конкурса:

в 1-й номинации — постановка «Экологические приключения Колобка»творческого коллектива из Лотошино;

во 2-й номинации — постановка «Королева мусорной свалки» театрального коллектива из Каширы;

в 3-й номинации — постановка «Чудесный рециклинг» театральной студии из Истры.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов сообщал о развитии в Подмосковье дополнительной инфраструктуры для сбора вторичных ресурсов. Так, в декабре будет запущена новая цифровая услуга для бизнеса на региональном портале госуслуг. Она будет предполагать собой выбор мест под размещение специализированных шкафов по приему текстиля и фандоматов для тары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.