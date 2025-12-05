В Подмосковье наградили победителей конкурса «Юный архивист» 5 декабря

В этом году на конкурс «Юный архивист» поступило 95 работ из 40 муниципалитетов Подмосковья, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Большинство проектов были посвящены истории Великой Отечественной войны, а также семейным хроникам, истории Русской Православной церкви, краеведению, генеалогии, литературе и искусству. Впервые была представлена работа по истории создания художественного фильма на основе материалов Госфильмфонда России.

Самыми активными участниками стали школьники из городских округов Щелково, Пушкинский, Серпухов, Люберцы и муниципального округа Шатура. Значительная часть исследовательских работ была основана на документах из семейных архивов, что придало проектам особую ценность.

Церемония награждения прошла 5 декабря, в День воинской славы, когда отмечается начало контрнаступления советских войск под Москвой. К памятной дате в Доме правительства открылась выставка «Великая Отечественная война в документах и артефактах», где представлены уникальные архивные материалы и кинохроника. В министерстве отметили, что конкурс способствует формированию у молодежи чувства национальной гордости и интереса к истории России и родного края.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.