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В Подмосковье наградили наставников чемпионата по профмастерству

В министерстве образования Московской области состоялось торжественное награждение экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К участникам церемонии обратились министр образования Московской области Ингрид Пильдес, заместитель министра Сергей Куколев и и. о. директора Регионального координационного центра Николай Добрынин. Они поблагодарили наставников за их труд и пожелали дальнейших успехов в новом году.

Среди награжденных — мастер производственного обучения Колледжа «Подмосковье» Людмила Дудукина. Она получила благодарность министерства образования за активное участие в подготовке призера финала чемпионата «Профессионалы» 2024 года.

Дудкина была экспертом-наставником серебряной медалистки чемпионата в компетенции «Графический дизайн» — студентки колледжа Екатерины Венчуговой.

«Это заслуженное признание мастерства и упорной работы. Мы гордимся нашими наставниками, которые помогают студентам раскрыть потенциал и добиваться высоких результатов», — отметили в колледже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.