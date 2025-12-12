В Подмосковье наградили лучших спортсменов и педагогов на Балу школьного спорта

11 декабря в Красногорске в школе «Мозаика» состоялся традиционный бал школьного спорта Подмосковья, который собрал более 300 участников из 27 округов. На торжественной церемонии были награждены 185 победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Почетные гости поприветствовали участников и вручили награды в 14 категориях. Во время награждения были отмечены победители и призеры чемпионатов и первенств России 2025 года, Президентских спортивных игр, Президентских состязаний, Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, «ГТО командный зачет», акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Всероссийского смотра», Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2024-2025 учебный год.

Особое внимание было уделено лауреатам и победителям регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов физкультуры и спорта, а также конкурса «Учитель здоровья России — 2025». В рамках мероприятия участников также наградили за высокие результаты и личный вклад в развитие детско-юношеского и школьного спорта в Московской области

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.