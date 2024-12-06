В Подмосковье наградили лучшие волонтерские отряды

63 добровольческих отряда Подмосковья приняли участие в проекте «Волонтёрские рекорды Первых». В течение 8 месяцев команды от образовательных учреждений боролись за звание лучшего отряда Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Каждый юный доброволец мог поучаствовать в соревнованиях в трех форматах: самостоятельно, вместе со своей семьей, в составе волонтерского отряда от первичного отделения. Каждый месяц ребята устанавливали рекорды по нескольким дисциплинам тематического месяца, посвященного одной из сфер волонтерской деятельности.

В рамках региональной конференции Движения и Всемирного дня волонтера были награждены 2 отряда, набравшие наибольшее количество баллов по итогам соревнований: «Лев за добро», команда образовательного комплекса № 9 из Пушкино (куратор — Ольга Туманова, советник директора, учитель начальных классов) и «Сила добрых сердец» из Серебряно-Прудской школы имени маршала В. И. Чуйкова (куратор — Марина Базаева, учитель английского языка).

Лучшие волонтеры и кураторы получили благодарственные письма и ценные призы от регионального отделения Движения Первых.

Также кураторы были приглашены на итоговый форум регионального движения «Волонтеры Подмосковья», который пройдет 9–10 декабря 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.