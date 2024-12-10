В Подмосковье наградили детей за высокие достижения в спорте и творчестве

10 декабря в Московской области прошла ежегодная торжественная церемония «Гордость Подмосковья». В рамках мероприятия наградили 66 взрослых и маленьких жителей региона за высокие результаты в учебе, спорте, творчестве. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Мы уже традиционно в преддверии нового года встречаемся на этом добром мероприятии. К нам приехали более 200 семей со всего Подмосковья: приемные и многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья и детки из семейных центров, а также семьи наших бойцов СВО», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Самыми маленькими награждаемыми сегодня стали шестилетний Вася Лобанов и его пятилетняя сестра Вика. Вместе они занимаются бальными танцами и являются призерами регионального турнира «Кубок Максимум» и победителями регионального фестиваля по спортивным и современным танцам «Весенние ритмы. В гостях у сказки».

«Мы встречаемся здесь уже 7 лет и за это время количество ребят участвующих в различных конкурсах и соревнованиях значительно увеличилось. Немаловажно, количество призеров и победителей международных мероприятий возросло в 1,5 раза. Нам важны ваши успехи и мы рады их отметить наградами», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Благодарностью Губернатора Подмосковья были также награждены и целые семьи.

Наталья Почип из Балашихи, которая является военнослужащей в дивизии Дзержинского, приехала на мероприятие со своей семьей: супругом и сыновьями Матвеем и Акимом. Она рассказала, что у них спортивная семья. Старший сын — кадет Московского президентского училища имени Шолухова на третьем курсе. Он ходит и в хор, и на танцы. Младший учится во втором классе, но уже занимается программированием и плаванием.

Еще одну награду получила семья Грек из Подольска, в которой супруг Владимир сейчас находится в зоне специальной военной операции, а супруга Кристина с детьми занимается гуманитарной помощью для бойцов, беженцев и семей, погибших героев. Кристина с детьми сегодня впервые на таком мероприятии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.