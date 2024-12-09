В Подмосковье наградили 14 молодых ученых

Награждение состоялось в трех секциях: «Радиоэлектроника», «Программно-математическое обеспечение», «Технология производства».

Согласно условиям конкурса, участники должны были представить доклад по актуальной теме, в которой будут отражены новейшие разработки молодых ученых, работающих в АО «РПКБ» в области авиации. Конкурсанты должны были разработать и описать алгоритмы своих проектов, а также визуализировать процессы инженерных работ с помощью новейших технологий и программ.

Специальная комиссия, в которую вошли ведущие ученые из организации, рассматривала работы. В результате проведения научно-производственного конкурса, победу одержали 14 специалистов.

Заместитель генерального директора — исполнительного директора Руслан Шафеев от имени руководства АО «РПКБ» выразил благодарность молодым инженерам за их участие и пожелал им продолжать совершенствовать свои навыки и стремление к достижению целей.

Участники торжественной церемонии получили дипломы и памятные подарки от главного конструктора — заместителя генерального директора по самолетной тематике Владимира Кавинского и заместителя генерального директора по операционной деятельности Михаила Ткаченко. Также каждый победитель получит денежную премию.

На протяжении 15 лет на предприятии проводится конкурс «Молодые специалисты РПКБ». Он направлен на повышение уровня профессиональной подготовки будущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.