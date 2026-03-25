В Подмосковье начинается сезон гнездования птиц

Сезон гнездования птиц начинается в Подмосковье раньше обычного из-за ранней весны. Уже зафиксированы первые случаи гнездования некоторых хищных видов, а жителям региона напомнили о правилах поведения в местах обитания пернатых, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Период гнездования традиционно стартует в апреле, однако в этом году сроки сместились. В это время птицы строят гнезда, высиживают яйца и выкармливают птенцов, поэтому особенно уязвимы к внешнему воздействию.

«В течение всего этого периода, когда птицы заняты строительством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов, они особенно уязвимы и нуждаются в нашей заботе. Поэтому мы обращаемся к жителям региона с просьбой соблюдать правила поведения вблизи мест обитания пернатых, чтобы не нарушить их естественный жизненный цикл и способствовать сохранению биоразнообразия», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Специалисты рекомендуют избегать громких звуков и не использовать шумную технику в лесу. В лесопарковых зонах собак следует выгуливать на поводке, особенно рядом с густой растительностью, где могут находиться гнезда водоплавающих и наземных птиц. Также не стоит трогать выпавших из гнезд птенцов — слетков, которые обычно находятся под присмотром родителей.

В министерстве напомнили, что уничтожение гнезд, а также гибель или изъятие редких птиц, их птенцов и яиц из естественной среды влечет административную ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.