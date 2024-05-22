В Подмосковье начался сезон мониторинга редких видов флоры и фауны

Специалисты природоохранного фонда «Верховье» начали новый сезон мониторинга редких видов флоры и фауны, который ведется по заказу Минэкологии Подмосковья. Первые же выезды дали множество интересных наблюдений, сообщает пресс-служба ведомства.

«На юге области биологи наблюдали сразу несколько видов, занесенных в Красные книги России и Московской области: орлана-белохвоста, черного аиста, седого дятла, черного коршуна, прыткую ящерицу и разноцветное жужжало, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Причем все они находились на сравнительно небольшой территории, вблизи рыбхоза «Осенка» в городском округе Коломна. Сделанные наблюдения подтверждают, что охраняемые виды хорошо пережили зиму и теперь ведут активный образ жизни».

Ранее сообщалось, что в ходе мониторинга, в одном из уголков городского округа Серебряные Пруды зафиксированы ранее не обитавшие здесь несколько пар луговых луней — очевидно, птицы будут гнездиться в этом сезоне. Мониторинг редких видов в Подмосковье продолжается.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.