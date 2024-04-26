В Подмосковье начался сев яровых культур

На территории Московской области уже посеяно порядка 3 тыс. га яровых культур. Среди них: пшеница, ячмень, горох, рапс и кормовые травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Весенне-полевые работы в регионе уже стартовали. Всего в 2024 году запланировано засеять более 274 тыс. га. В Подмосковье посадят кукурузу, сою, картофель, горох, ячмень, капусту, пшеницу и другие культуры средней полосы. По зерновым культурам, кукурузе и сое преобладает семенной материал отечественной селекции», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

К яровому севу приступили 10 муниципальных образований Московской области, среди них: Луховицы, Серпухов, Серебряные Пруды, Мытищи, Кашира, Зарайск.

Лидеры по наибольшей площади посева — городской округ Зарайск (1 015 га), Луховицы (650 га) и Серебряные Пруды (650 га).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.