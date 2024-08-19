В Подмосковье начался сбор урожая гороха

Подмосковные аграрии продолжают уборочную кампанию во всех городских округах. На текущий момент бобовые культуры убраны на площади 7,8 тыс. га, из них гороха убрано с площади 7,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Валовый сбор гороха составил 22 тыс. тонн при средней урожайности 29 центнеров на га.

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что горохом в Подмосковье засеяно более 14 тыс. га полей и убрано более половины их них.

Самые высокие показатели по валовому сбору гороха наблюдаются в следующих городских округах — Зарайск (8,8 тыс. тонн), Луховицы (6 тыс. тонн), Кашира (3,6 тыс. тонн), Серебряные Пруды (1,6 тыс. тонн).

Лидерами по площадям засадки зернобобовых в этом году стали: Серебряные Пруды (4 тыс. га полей), Зарайск (3,7 тыс. га), Кашира (2,3 тыс. га), Луховицы (1,7 тыс. га), Ступино (1 тыс. га).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.