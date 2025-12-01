В Подмосковье начался региональный педагогический проект «Авангард»

28 ноября состоялось официальное открытие трудового регионального круглогодичного педагогического проекта «Авангард», направленного на трудоустройство студентов, развитие профессиональных компетенций и формирование у молодежи устойчивых гражданских и патриотических ценностей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе церемонии открытия путевки для работы на проекте были вручены отрядам, которые уже приступили к выполнению трудовых задач на объекте, — студенческим педагогическим отрядам «Миллениум» и «Вожатские огни Коломны» Государственного социально-гуманитарного университета, студенческому педагогическому отряду «Пламенный свет» Государственного гуманитарно-технологического университета и студенческому педагогическому отряду «Путевка в жизнь» Губернского колледжа. В дальнейшем к реализации проекта будут присоединяться и другие студенческие педагогические отряды региона, расширяя кадровый потенциал объекта и создавая прочную основу для круглогодичной работы.

«Вы уже достаточно взрослые, чтобы делать первые серьезные шаги в новое дело. Завершая 10-й класс, многие из вас смогут уже этим летом попробовать себя в работе и присоединиться к студенческим отрядам — получить первые профессиональные навыки, проявить инициативу и раскрыть свои сильные стороны. А через год, когда исполнится ваша мечта и вы поступите в университеты, выберете интересные направления и начнете строить собственный путь, именно студенческие отряды станут для вас естественным и уверенным шагом в активную студенческую жизнь», — подчеркнула заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Целью проекта «Авангард» является создание условий для трудоустройства студентов вузов и колледжей Московской области в течение всего года, развитие у них профессиональных и коммуникативных навыков, необходимых для работы с детскими коллективами, а также формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и ответственности перед обществом.

«Запуск проекта „Авангард“ открывает для наших отрядов новые горизонты. Это возможность работать в уникальных условиях, на современном объекте, где каждый студент сможет проявить себя профессионально и личностно. Мы уверены, что участие в проекте позволит вожатым Московской области раскрыть свой потенциал, укрепить лидерские качества и продолжить лучшие традиции студенческого педагогического движения», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» — крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 84 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Движение студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более 5 000, в 2024 году студенческие отряды Московской области стали лучшим региональным отделением РСО в номинации «Кубок прогресса» и входят в 10 лучших региональных отделений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.