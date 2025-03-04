В Подмосковье начался региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года»

4 марта в Корпоративном университете развития образования состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Церемонию открыла начальник управления подготовки педагогических кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования Московской области Елена Белик.

В ходе отборочного этапа было подано 427 заявок, наибольшее число которых — от педагогов в сфере ИТ, Машиностроения и Сферы услуг. По итогам отборочного этапа региональная конкурсная комиссия отобрала 53 кандидата для участия в региональном этапе.

Основными критериями отбора участников конкурса стали наличие выпускников, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, а также опыт подготовки победителей и призеров чемпионатов по профессиональному мастерству. Важным аспектом также являлось умение разрабатывать и внедрять инновационные методы обучения и воспитания. Кроме того, учитывался опыт участия в реализации федерального проекта «Профессионалитет» и обучение дополнительным профессиональным программам в рамках проектов «Молодые профессионалы» или «Профессионалитет».

В рамках регионального этапа участники презентуют свою практику подготовки студентов, а также проведут открытые мастер-классы — учебные занятия со студентами.

Работы участников будут оценивать 42 эксперта, в их числе руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций Московской области, финалисты конкурса «Мастер года» прошлых лет, а также представители работодателей.

По итогам регионального этапа эксперты определят 9 лауреатов и 1 победителя, который будет представлять Московскую область во Всероссийском финале.

В пресс-службе ведомства добавили, что церемония открытия завершилась деловой программой, в рамках которой была проведена жеребьевка участников для конкурсных мероприятий. Призер федерального этапа конкурса 2024 года Светослав Масанин продемонстрировал участникам мастер-класс «Влюбить в профессию». Также конкурсанты приняли участие в деловой игре «Решение образовательных кейсов в командной работе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.