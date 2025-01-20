В Подмосковье начался прием заявок на XI региональный чемпионат «Абилимпикс»

XI региональный чемпионат «Абилимпикс» — 2025 пройдет с 31 марта по 7 апреля 2025 года на 20 площадках Московской области. Уже стартовала заявочная кампания, сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

К участию в чемпионатах «Абилимпикс» допускаются лица с инвалидностью и/или ОВЗ по следующим категориям:

− «школьники» — физические лица с инвалидностью (дети-инвалиды) и/или ОВЗ, осваивающие образовательные программы основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы в возрасте от 14 лет;

− «студенты» — физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, обучающиеся по программам профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования;

− «специалисты» — – физические лица с инвалидностью, в том числе выпускники образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве, а также получившие инвалидность во взрослом возрасте в силу различных чрезвычайных кризисных ситуаций, в ходе специальной военной операции.

Подать заявку на участие в Чемпионате в качестве участника можно до включительно 04.02.2025 года, пройдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/678a1b71eb61468b9923135b/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.