В Подмосковье начался прием заявок на премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело»

В Московской области с 9 по 15 декабря принимают заявки на ежегодную премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело», направленную на поддержку участников специальной военной операции, их семей, волонтеров и общественных деятелей, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

В Подмосковье стартовал прием заявок на премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Эта награда учреждена для поддержки тех, кто своими поступками меняет жизнь региона к лучшему. В 2025 году премия ориентирована на участников специальной военной операции, их семьи, волонтеров и общественных деятелей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за 12 лет лауреатами премии стали более 13 тысяч человек. По его словам, премия поощряет жителей, которые проявляют инициативу, помогают другим и вносят вклад в развитие региона.

В этом году призовой фонд составит 80 миллионов рублей. Средства распределят между 100 победителями в трех номинациях: «Герои на службе» — для участников СВО, проявивших мужество; «Герои в тылу» — для вернувшихся бойцов, реализующих социальные проекты; «Доброе дело» — для волонтерских, инклюзивных и просветительских инициатив.

Подать заявку можно на сайте премия-мырядом.рф до 15 декабря. Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнить анкету и прикрепить документы. Заявки принимаются как от самих участников, так и от их представителей или групп. Подробная информация размещена на сайте премии и в телеграм-канале «МЫ РЯДОМ. ДОБРОЕ ДЕЛО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.