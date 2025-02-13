В Подмосковье начался отборочный этап Всероссийского конкурса «Мастер года»

С 17 по 27 февраля в Подмосковье пройдет отборочный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс, организованный Минпросвещения России, проводится с целью популяризации передовых идей в области профессионального образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик в образовательный процесс, а также для повышения престижа педагогических профессий.

В ходе отборочного этапа региональная конкурсная комиссия рассмотрит документы, подтверждающие достижения кандидатов. По итогам будут выбраны участники регионального этапа, на котором определят лучшего педагога среднего профессионального образования Подмосковья.

Участник конкурса должен иметь конкретные достижения в подготовке кадров, подтвержденные документами. Например, это могут быть выпускники, успешно сдавшие государственную аттестацию, опыт подготовки призёров и победителей различных чемпионатов профессионального мастерства, а также участие в разработке новых методов преподавания и воспитания и в федеральном проекте «Профессионалитет».

Заявки на участие в отборе принимаются до 24 февраля на электронную почту crpo-asou@yandex.ru. Дополнительная информация размещена в телеграм-канале регионального этапа конкурса: https://t.me/momastergoda.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.