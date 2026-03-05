сегодня в 18:25

В Подмосковье начался опрос о подключении сел к интернету

Опрос о подключении населенных пунктов к высокоскоростному домашнему интернету стартовал в Подмосковье. Принять участие жители деревень и сел могут до 31 марта на портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проголосовать могут жители деревень и сел с численностью населения от 100 до 1000 человек. Речь идет о тех населенных пунктах, где в рамках федеральных проектов уже создана базовая инфраструктура связи — подключены социально значимые объекты или установлены базовые станции мобильной связи.

Участвовать в опросе вправе граждане России, выбирая населенный пункт по месту регистрации. Для голосования на портале госуслуг необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Пройти опрос можно до 31 марта по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.