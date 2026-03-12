сегодня в 16:13

В Подмосковье начался набор экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»

Жителей Московской области приглашают стать экспертами Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и оценивать проекты по развитию регионов. Заявки принимаются до 11 мая 2026 года, сообщает пресс-служба организаторов.

К участию приглашают специалистов в сфере науки, образования, бизнеса, культуры, а также экспертов по социальному проектированию и работе с молодежью. Необходимо разделять ценности конкурса и быть готовым делиться профессиональным опытом. Подать заявку можно на сайте moyastrana.ru.

Директор по коммуникациям платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина отметила, что прозрачность конкурса обеспечивают строгие алгоритмы оценки.

«В прошлом году 3116 экспертов оценили более 74 000 проектов со всей России, 72 инициативы стали победителями», — сообщила Добрина.

В 2025 году 164 жителя Московской области уже вошли в экспертное сообщество. В новом сезоне предстоит оценить проекты в 12 номинациях, среди самых популярных — «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы».

Руководитель исполнительной дирекции конкурса Дмитрий Турлаков подчеркнул, что эксперты участвуют в разработке критериев и консультируют авторов.

«Эксперты не только оценивают проекты, но и влияют на поддержку инициатив, способных изменить жизнь в регионах», — рассказал Турлаков.

Экспертный совет возглавляет глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

