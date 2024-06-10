В Подмосковье начался летний грибной сезон

В Подмосковье стартовал летний грибной сезон. Традиционно первыми начинают радовать грибников леса на юге, западе, юго-востоке и востоке региона, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Позже — на севере и северо-западе.

Уже можно найти подберезовики, подосиновики, серно-желтые трутовики и лисички, а в лесах рядом с Каширой уже собирают белые.

Не собирайте грибы рядом с оживленными автомагистралями. В таких грибах накапливается много тяжелых металлов.

Остерегайтесь грибов-двойников, копирующих известные съедобные грибы. «Копии» могут смертельно ядовиты.

Важно при сборе грибов — не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила: перед выходом в лес посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать, какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомых лесных массивов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.