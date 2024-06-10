В Подмосковье начался летний грибной сезон
Фото - © Святослав Некляев, Комитет лесного хозяйства МО
В Подмосковье стартовал летний грибной сезон. Традиционно первыми начинают радовать грибников леса на юге, западе, юго-востоке и востоке региона, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Позже — на севере и северо-западе.
Уже можно найти подберезовики, подосиновики, серно-желтые трутовики и лисички, а в лесах рядом с Каширой уже собирают белые.
Не собирайте грибы рядом с оживленными автомагистралями. В таких грибах накапливается много тяжелых металлов.
Остерегайтесь грибов-двойников, копирующих известные съедобные грибы. «Копии» могут смертельно ядовиты.
Важно при сборе грибов — не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила: перед выходом в лес посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать, какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомых лесных массивов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.