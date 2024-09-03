В Подмосковье начался дополнительный период проведения ГИА для 9-х классов

3 сентября в Московской области начался дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 9-х классов. Он предназначен для обучающихся, которые не смогли пройти аттестацию в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Дополнительный период ГИА-9 включает экзамены по всем основным предметам: математике, русскому языку, биологии, географии, истории, физике, иностранным языкам, информатике, литературе, обществознанию и химии. Также предусмотрены резервные даты по всем предметам. В Московской области на дополнительный период сдачи ОГЭ заявлено почти 2 тыс. человек.

Для обеспечения прозрачности и соблюдения правил во всех пунктах проведения экзаменов присутствуют общественные наблюдатели. Все ППЭ оборудованы средствами подавления сигналов мобильной связи и системами видеонаблюдения в режиме онлайн. За ходом проведения экзаменов будут следить 89 общественных наблюдателей и 11 онлайн-наблюдателей.

Уже сегодня завершился первый экзамен дополнительного периода — ОГЭ по математике. Он начался в 10:00 и продолжался 3 часа 55 минут. В экзамене принял участие 991 школьник, результаты будут известны не позднее 11 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.