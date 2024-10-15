В Подмосковье началось заседание совета руководителей фракции «Единая Россия»

Во вторник на площадке делового центра «Новатор» прошло заседание Московского областного Совета руководителей фракций «Единая Россия». В ходе мероприятия были подведены итоги работы фракций в муниципалитетах с начала этого года, а также определены приоритеты на предстоящий период. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Заседание начали с анализа работы фракций Советов депутатов. По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, за последние годы сформирован командный стиль работы.

«Именно команда определяет политическое, социальное и экономическое „самочувствие“ в каждом городском округе. Секретарь, депутатский корпус, партийная организация — все должны работать в единой команде для достижения общего результата», — заявил Брынцалов.

По словам парламентария, еще один принцип — это системность.

«В Московской области выстроена системная работа депутатов всех уровней. Все включены в решение поставленных задач», — отметил Брынцалов.

Он уточнил, что регулярно ведется контроль исполнения и партийных поручений. Для этого есть инструменты, которые позволяют давать оценку работе по ряду направлений. Парламентарий также напомнил о прошедших муниципальных выборах и об убедительном результате «Единой России». Партия значительно усилила свои позиции по сравнению с 2019 годом, получив на 85 мандатов больше.

«Сегодня в новых фракциях Советов депутатов — 422 человека, с учетом самовыдвиженцев, вступивших в наше партийное объединение. Прошедшие выборы показали высокую активность избирателей. В том числе за счет внедрения современных технологий — дистанционного электронного голосования. В целом, в политической системе появляются новые тренды, новые вызовы, с которыми „Единая Россия“ успешно справляется, сохраняя лидерство», — заключил Брынцалов.

Московский областной Совет руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» создан для согласованной работы фракций в Мособлдуме, Советов депутатов городских округов Московской области, их взаимодействия в законодательном процессе, а также обмена опытом. Совет является коллегиальным, постоянно действующим, консультативно-совещательным органом.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.