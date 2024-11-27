В Подмосковье началось голосование за креативное фото акции «Сдай шины на Мегабак»

В Подмосковье завершилась акция «Сдай шины на Мегабак», теперь стартовало голосование за самое креативное фото в рамках акции, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего было собрано более 600 тонн старых покрышек.

Экспертная комиссия в составе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами и заводами-переработчиками резины отобрали ТОП-10 креативных фотографий по итогам акции.

«Мы завершили акцию по сбору шин. Сейчас сотрудники ведомства совместно с заводами подводят промежуточные итоги собранного сырья. В этот раз общий объем уже превышает 600 тонн покрышек. Радует, что жители осознанно несут их на специализированные площадки, а не выбрасывают в неположенных местах, создавая навалы на контейнерных площадках. Также видим, как с каждым годом к акции присоединяется все больше детей и старшего поколения, которые не только с пользой проводят время, но и находят в этом творческое начало», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Призовые места займут 6 из них.

Кто это будет — решать вам. Ваша задача выбрать, самого креативного участника и проголосовать за его фото под постом.

Всех участников ждет приглашение на торжественное награждение, а победителей — денежный приз.

Дата и время окончания голосования — 8 декабря, 12:00. Голосуйте сами и приглашайте друзей!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.