В Подмосковье начали расчистку водоемов в рамках программы «100 прудов и озер»

В рамках программы губернатора «100 прудов и озер» начались работы по улучшению состояния водоемов Подмосковья. После завершения нерестового периода первыми объектами, где стартовали работы, стали Юбилейный пруд в Электростали и Широбоковский пруд в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В 2025 году программа охватит 20 русловых водоемов общей площадью 302 гектара, выбранных жителями Московской области в ходе голосования на портале «Добродел». В голосовании приняли участие 47 602 человека, что на 19% больше, чем в прошлом году, подтверждая высокую заинтересованность жителей в улучшении состояния водоемов.

В рамках проводимых мероприятий запланировано удаление излишней воздушно-водной растительности, очистка от плавающего мусора и опиловка аварийных деревьев в акватории водного объекта.

Программа не предусматривает работы по благоустройству прилегающей территории, проведению дноуглубительных работ или берегоукреплению.

В список водоемов, запланированных к расчистке в 2025 году, вошли:

запруда на реке Маглуша вблизи деревни Брыково (Истра);

Ваулинский пруд (Сергиев-Посад);

пруд в деревне Чкалово (Люберцы);

водоем «Юбилейный» (Электросталь);

Синьковское водохранилище (Дмитровский округ);

озеро Комсомольское (Егорьевск);

Широбоковский пруд (Зарайск);

пруд на реке Крапивенка (Наро-Фоминск);

водоем на реке Дрезна (Орехово-Зуево);

озеро Троицкие озерки (Коломна);

русловый пруд на реке Серебрянка (округ Пушкинский);

озеро Липитино (Коломна);

озеро Долгое (Серпухов);

Мурановский пруд (округ Пушкинский);

озеро Исток (Луховицы);

Лемешинское озеро (Шатура);

пруд вблизи деревни Фроловское (Клин);

Пуговичинский пруд (Ленинский округ);

Булатниковский пруд (Ленинский округ);

пруд без названия в п. Александровка (Подольск).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.