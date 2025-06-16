В Подмосковье начали расчистку водоемов в рамках программы «100 прудов и озер»
В рамках программы губернатора «100 прудов и озер» начались работы по улучшению состояния водоемов Подмосковья. После завершения нерестового периода первыми объектами, где стартовали работы, стали Юбилейный пруд в Электростали и Широбоковский пруд в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
В 2025 году программа охватит 20 русловых водоемов общей площадью 302 гектара, выбранных жителями Московской области в ходе голосования на портале «Добродел». В голосовании приняли участие 47 602 человека, что на 19% больше, чем в прошлом году, подтверждая высокую заинтересованность жителей в улучшении состояния водоемов.
В рамках проводимых мероприятий запланировано удаление излишней воздушно-водной растительности, очистка от плавающего мусора и опиловка аварийных деревьев в акватории водного объекта.
Программа не предусматривает работы по благоустройству прилегающей территории, проведению дноуглубительных работ или берегоукреплению.
В список водоемов, запланированных к расчистке в 2025 году, вошли:
- запруда на реке Маглуша вблизи деревни Брыково (Истра);
- Ваулинский пруд (Сергиев-Посад);
- пруд в деревне Чкалово (Люберцы);
- водоем «Юбилейный» (Электросталь);
- Синьковское водохранилище (Дмитровский округ);
- озеро Комсомольское (Егорьевск);
- Широбоковский пруд (Зарайск);
- пруд на реке Крапивенка (Наро-Фоминск);
- водоем на реке Дрезна (Орехово-Зуево);
- озеро Троицкие озерки (Коломна);
- русловый пруд на реке Серебрянка (округ Пушкинский);
- озеро Липитино (Коломна);
- озеро Долгое (Серпухов);
- Мурановский пруд (округ Пушкинский);
- озеро Исток (Луховицы);
- Лемешинское озеро (Шатура);
- пруд вблизи деревни Фроловское (Клин);
- Пуговичинский пруд (Ленинский округ);
- Булатниковский пруд (Ленинский округ);
- пруд без названия в п. Александровка (Подольск).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.
Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.