В Подмосковье начали расчистку водоемов в рамках программы «100 прудов и озер»

Общество

В рамках программы губернатора «100 прудов и озер» начались работы по улучшению состояния водоемов Подмосковья. После завершения нерестового периода первыми объектами, где стартовали работы, стали Юбилейный пруд в Электростали и Широбоковский пруд в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В 2025 году программа охватит 20 русловых водоемов общей площадью 302 гектара, выбранных жителями Московской области в ходе голосования на портале «Добродел». В голосовании приняли участие 47 602 человека, что на 19% больше, чем в прошлом году, подтверждая высокую заинтересованность жителей в улучшении состояния водоемов.

В рамках проводимых мероприятий запланировано удаление излишней воздушно-водной растительности, очистка от плавающего мусора и опиловка аварийных деревьев в акватории водного объекта.

Программа не предусматривает работы по благоустройству прилегающей территории, проведению дноуглубительных работ или берегоукреплению.

В список водоемов, запланированных к расчистке в 2025 году, вошли:

  • запруда на реке Маглуша вблизи деревни Брыково (Истра);
  • Ваулинский пруд (Сергиев-Посад);
  • пруд в деревне Чкалово (Люберцы);
  • водоем «Юбилейный» (Электросталь);
  • Синьковское водохранилище (Дмитровский округ);
  • озеро Комсомольское (Егорьевск);
  • Широбоковский пруд (Зарайск);
  • пруд на реке Крапивенка (Наро-Фоминск);
  • водоем на реке Дрезна (Орехово-Зуево);
  • озеро Троицкие озерки (Коломна);
  • русловый пруд на реке Серебрянка (округ Пушкинский);
  • озеро Липитино (Коломна);
  • озеро Долгое (Серпухов);
  • Мурановский пруд (округ Пушкинский);
  • озеро Исток (Луховицы);
  • Лемешинское озеро (Шатура);
  • пруд вблизи деревни Фроловское (Клин);
  • Пуговичинский пруд (Ленинский округ);
  • Булатниковский пруд (Ленинский округ);
  • пруд без названия в п. Александровка (Подольск).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.