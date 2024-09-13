В Подмосковье начали работать первые трудовые отряды подростков

Этим летом трудовые отряды подростков впервые отправились в трудовой сезон — более 250 подмосковных школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет совместно с Российскими студенческими отрядами Московской области получают свой первый профессиональный опыт. Об этом сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Трудовые отряды подростков — это новое направление РСО Московской области, которое помогает молодым ребятам сделать свои первые шаги в освоении профессии и построении карьеры. Вместе со своими более опытными товарищами активисты работают в детских лагерях, осваивают специальности официанта, горничной, повара, занимаются сборкой мебели, помогают в теплицах и на железнодорожных вокзалах. Руководитель трудовых отрядов подростков в регионе Анастасия Снигирева в этом году выиграла грант Росмолодежи с проектом Школа профессионалов „ПроТОПов“. Это целый комплекс образовательных и досуговых мероприятий, направленных на повышение профессиональных, коммуникативных навыков, развития лидерских качеств и компетенций, которые помогут в дальнейшем трудоустройстве. Проект уже реализуется, проходят первые встречи подростков с работодателями. Желаю всем ребятам успехов!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Я работаю в офисе Казанского вокзала помощницей менеджера. Составляю различные таблицы, отвечаю на отзывы и предложения посетителей, продаю мороженое. У нас сформировался очень доброжелательный коллектив, и я рада возможности делать первые шаги в работе!», — поделилась своими впечатлениями командир трудового отряда подростков «Неудержимые» Кристина Олгашова.

Трудовые отряды подростков Российских студенческих отрядов Московской области — направление молодое, но его активисты уже принимают участие в разных масштабных мероприятиях и показывают достойные результаты. Например, подмосковные ребята стали победителями Всероссийского профориентационного марафона «В Первые с РСО», вошли в пятерку лучших команд в одном из творческих испытаний на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства«Труд — крут». Кроме того, подростки принимают участие во Всероссийских патриотических акциях «Снежный десант РСО» и «Поклонимся великим тем годам».

«Российские студенческие отряды дают возможность трудоустройства в свободное время от учебы не только студентам, но и школьникам с 14 лет. Для ТОПов это потрясающая возможность получить первый трудовой опыт, попробовать себя в различных профессиях, что упростит выбор будущей деятельности и поступление в вузы и ссузы», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 200 тысяч молодых людей из 81 субъекта РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более 5000 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.