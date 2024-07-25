В Подмосковье начались проверки готовности образовательных учреждений к 1 сентября

Сотрудники отделов вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области принимают участие в работе межведомственных комиссий по осуществлению приемки организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В составе межведомственной комиссии росгвардейцы проведут обследование более 4 500 организаций: детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, колледжей и высших учебных заведений.

Отдельное внимание уделяется работе кнопок тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны Росгвардии, а также работоспособности других технических средств охраны. Их исправность проверяется на практике с привлечением дежурных экипажей.

Сотрудники Росгвардии в составе комиссий проверят соблюдение руководителями объектов образования требований безопасности и знание алгоритма действий при возникновении чрезвычайного происшествия.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.