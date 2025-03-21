В Подмосковье начали просыпаться клещи

Аномально теплая погода в Подмосковье привела к тому, что клещи начали просыпаться раньше обычного — первые случаи были зафиксированы уже в январе. С весенним теплом и освобождением земли от снега клещи активизируются, представляя опасность клещевого энцефалита, боррелиоза и других весьма неприятных заболеваний.

Подмосковные леса, особенно те, где обитает большое количество диких животных, — это зона риска. Клещи наиболее активны во влажных и тенистых местах, таких как леса, поля, парки и сады. Укус этого членистоногого сам по себе не опасен, но именно эти маленькие паукообразные могут передавать опасные инфекции от зараженных животных к людям.

Региональное Минэкологии призывает жителей Подмосковья быть бдительными. После каждой прогулки на природе проводите тщательный осмотр, обращайте внимание на скрытые участки тела: подмышки, пах, волосистая часть головы. Отправляясь в лес, надевайте закрытую одежду, максимально прикрывающую тело, заправляйте брюки в носки, а рубашку — в брюки, используйте головной убор. Используйте специальные репелленты, отпугивающие клещей, наносите их на одежду и открытые участки тела в соответствии с инструкцией. Будьте особенно внимательны к детям и домашним животным, так как они уязвимы для клещей, поэтому внимательно осматривайте их после прогулок и принимайте все необходимые меры предосторожности.

Если же неприятный гость на вашем теле успел оставить свой отпечаток, то необходимо: осторожно удалить его с помощью пинцета, стараясь не повредить клеща и не допустить попадания содержимого его желудка в вашу кровь; поместить удаленного клеща в чистую емкость с небольшим количеством влажной ваты или ткани; в ближайшее время обратиться в медицинскую организацию для проведения анализа клеща на наличие возбудителей инфекций.

Раннее появление клещей — это сигнал о том, что необходимо быть особенно внимательными к себе и своим близким, и знать, что делать в случае укуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.