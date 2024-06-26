В Подмосковье начали контролировать воздушное пространство важных объектов

Система контроля воздушного пространства (СКВП) начала работать в Московской области. Она может вычислять вертолеты, самолеты, а также мини- и микродроны, летящие на сверхмалых высотах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавного инженера тульской компании-разработчика «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения».

Собеседник издания заявил, что их система может обнаруживать беспилотники размером с лист бумаги.

«Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км», — заявили на предприятии.

Военный эксперт Юрий Лямин на этот счет отметил, что хотя у появившейся в Подмосковье СКВП заявлены «неплохие характеристики», надо проверять эту систему на деле.

Разработчики системы утверждают, что их детище может находить за 15-18 километров украинские дроны типа «Баба-Яга» и БПЛА самолетного типа, такие как Mugin или «Фурия».