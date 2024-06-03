В Подмосковье началась смена лагеря для детей сотрудников Коммунальных систем

Генеральный директор предприятия Игорь Берняков приехал, чтобы поздравить детей и пожелать им отличного отдыха.

«Сегодня мы провожаем детей наших сотрудников в молодежный лагерь «Олимп» городского округа Коломна. Это уже традиционное мероприятие, социально значимое для нашей организации. И вдвойне приятно, что отъезд совпал с Международным праздником — Днем защиты детей. Поздравляю всех детей наших сотрудников с этим замечательным праздником. А ребятам, которые уезжают сегодня и тем, кому только предстоит поездка во вторую смену, хорошего отдыха, обретения новых друзей. Уверен, они получат массу эмоций и впечатлений, запомнят это лето надолго», — сказал Берняков.

Ежегодная организация летнего отдыха для детей — поддержка сотрудников, входящая в социальную программу предприятия. Организация старается найти интересные идеи для отдыха, чтобы он был не только комфортным, но и развивающим. Лагерь учит детей быть более самостоятельными, что является одним из важных навыков для подрастающего поколения.

В течение двух недель детей ждет насыщенная программа. У каждой из смен есть тематика и настроение с подобранными в этих направлениях мастер-классами, опытами, викторинами, фильмами для просмотра, квестами, квизами, идеями для поделок, соревнованиями, а также обучающими занятиями по программированию игр.

«Следующая смена пройдет в не менее позитивной атмосфере пансионата «Лесной городок», расположенного в Одинцовском городском округе. Заезд запланирован на 1 июля.

Мы поздравляем всех детей и их родителей с началом лета. Желаем, чтобы на лицах ребят всегда светились улыбки от заботы и поддержки любящей семьи», — отметил Берняков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.