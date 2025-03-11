В Подмосковье началась кампания по учету грачей

В России стартовала кампания «Грач — птица 2025 года», организованная союзом охраны птиц России. Ее цель — провести Всероссийскую перепись грачей, чтобы оценить современное состояние вида. В последний раз учет грачей проводился еще в 1980 году, поэтому данные о популяции этой птицы нуждаются в обновлении, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Минэкологии Подмосковья приглашает всех орнитологов, бердвотчеров и просто любителей птиц принять участие в акции. На сайте размещены инструкция по организации учета грачевников и электронная анкета. После заполнения анкеты на сайте можно будет получить электронный сертификат участника. Для пользователей платформы iNaturalist создан проект «Грачиные гнезда», информация с которого также будет использована во всероссийской переписи. При проведении учетов может быть использована база данных «Онлайн дневники наблюдений птиц».

Грач был выбран птицей года по версии Союз охраны птиц России. Выбор на этот вид пал из-за снижения его популяции. По мнению орнитологов, это связано с массовыми вырубками деревьев, которые грачи предпочитают для гнездования, а также с обработкой полей ядохимикатами. Еще один критерий выбора — уникальность самого вида. Грачи — одни из умнейших птиц: они различают цвета, обладают отличной зрительной память и даже используют веточки в качестве инструментов.

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