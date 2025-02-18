В Подмосковье набирают обороты семинары, посвященные адаптации иностранцев в РФ

В конце января стартовала серия семинаров, посвященных адаптации иностранцев в российском обществе. Аналогичные семинары Главное управление региональной безопасности Московской области провело в Солнечногорске и Балашихе на базе местных крупных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семинары прошли с участием представителей администраций городских округов, правоохранительных органов, Федерального агентства по делам национальностей России и религиозных объединений. Эксперты подробно рассказали об основных аспектах трудовой деятельности в России, о правах мигрантов и о действующем законодательстве. Особое внимание было уделено необходимости изучения русского языка — это значительно облегчает процесс адаптации.

Участникам рассказали о нововведениях в миграционном законодательстве, которые связаны со вступившим в действие реестром контролируемых лиц. Помимо этого, работников отдельно предупредили об ответственности за преступления террористической и экстремисткой направленности, а также о способах вербовки международными террористическими и радикальными организациями, украинскими спецслужбами.

В конце участникам показали профилактические короткометражные фильмы, подготовленные ГУРБ Московской области, а также раздали памятки для трудовых мигрантов на четырех языках.

Подобные мероприятия способствуют укреплению законности и порядка, борьбе с незаконной миграцией, а также предупреждению правонарушений со стороны иностранных граждан в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.