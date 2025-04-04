В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили более 100 новых объектов

С 24 по 28 марта в Подмосковье на торги выставили 118 объектов, из которых 78 земельных участков в аренду, 29 земельных участков на продажу, 6 нежилых помещений в аренду, 2 нежилых помещения на продажу, 2 объекта водопользования и 1 объект под комплексное развитие территории. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в муниципальном округе Чехов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 16 соток, расположенный в деревне Мерлеево. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 1 016 752 рублей в год.

В городском округе Ступино продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 14 соток, расположенный в деревне Лапино. Начальная цена — 973 196 руб.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канал е Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.