В Подмосковье на закупку лесопожарной техники выделено около 130 млн рублей

Ежегодно автопарк лесопожарных формирований комитета лесного хозяйства обновляется противопожарной техникой и оборудованием. Это позволяет повышать оперативность реагирования лесопожарных формирований на возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На закупку техники и оборудования для охраны лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий подмосковному лесному хозяйству из регионального бюджета выделено почти 130 млн рублей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

На эти средства планируется приобрести технику, предназначенную для доставки к местам возгораний личного состава и оборудования — малые лесопатрульные комплексы, седельные тягачи с полуприцепами (тралами) для транспортировки гусеничной и специальной техники и трактора на гусеничном или колесном шасси, конструктивно предназначенные для локализации и тушения лесных пожаров.

Поставки техники и оборудования будут осуществлены до начала активной фазы пожароопасного сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.