В Подмосковье на выездном заседании оценили расчистку водоемов региона

30 октября состоялось выездное заседание комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы на тему «Оценка эффективности реализации мероприятий по очистке водных объектов на территории Московской области». В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, представители Московско-Окского БВУ, Управления Роспотребнадзора по Московской области, Минэкологии, Минимущества и др., сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Перед началом заседания участники прибыли на место проведения работ по расчистке Медвежьих Озер в Щелкове и воочию убедились в реализации мероприятий, объемах изымаемого мусора и состоянии водного объекта, после чего в рамках заседания обсудили актуальные вопросы, связанные с реализацией госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы в области водных отношений».

Среди основных тем мероприятия обсуждались наиболее острые — развитие системы мониторинга, итоги работы за 2024 год и планы на 2025, необходимость в благоустройстве прибрежных территорий и межведомственное сотрудничество с целью реализации намеченных планов.

«Изначально программа 100 прудов и озер была заявлена к реализации на 2021–2023 год, за это время было расчищено 152 пруда, общей площадью более 700 га. В связи с высокой оценкой результатов программы жителями и гостями региона, Губернатором Московской области было принято решение продлить ее до 2027 года. Кроме того, в рамках программы „Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы“ за 2023–2024 год от донных отложений очищено более 39 километров рек. Министерство продолжит активную работу над улучшением состояния водных объектов и экологической ситуации в регионе», — рассказала начальник управления охраны окружающей среды Елена Кузнецова.

Она отметила, что обязанность за содержанием водных объектов и их прибрежных и береговых зон закреплена за администрациями муниципалитетов в соответствии с с положениями части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К тому же, рассчитана методика, по которой до муниципалитетов доводится финансирование в рамках выравнивания бюджетов, в том числе и на расчистку водных объектов. Работа по очистке прудов и озер будет продолжена.

В данный момент на портале «Добродел» проходит голосование жителей Московской области за очистку водоемов в рамках программы «100 прудов и озер» на 2025 год. Свой голос за любимый пруд уже отдали 22 731 человек. В этом, году можно проголосовать за 82 водных объекта, представленных на голосование администрациями муниципалитетов Подмосковья. До завершения голосования осталось 16 дней.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.