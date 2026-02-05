В Подмосковье на уборку снега вышло 1,4 тыс единиц техники

Около 1,4 тысячи единиц спецтехники задействовано для уборки снега в Московской области после недавнего снегопада. Работы ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Коммунальные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме после снегопада, который завершился около недели назад. Для расчистки улиц и тротуаров привлечено около 1,4 тысячи единиц специализированной техники, включая дорожные машины, погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики, тракторы МТЗ и ручные роторы. Это на 10% больше, чем в предыдущие дни, что позволило ускорить ликвидацию последствий непогоды.

Работы по уборке снега организованы круглосуточно. Основная нагрузка ложится на специалистов городского хозяйства, которые очищают дворы и общественные пространства. Всего в уборке задействовано около 3,4 тысячи работников.

Особое внимание уделяется расчистке входных групп многоквартирных домов, лестничных пролетов и подъездов к социально значимым объектам. Водителей просят не парковать автомобили у контейнерных площадок и в узких проездах, чтобы не мешать работе спецтехники и вывозу мусора.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.