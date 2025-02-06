В Подмосковье на стратсессии обсудили трансформацию кадровой отрасли

В 2025 году стартовал новый нацпроект «Кадры», который предусматривает комплексную модернизацию кадровой политики в стране. Он позволит усовершенствовать работу организаций и предприятий, а также повысить качество услуг для населения. На стратегической сессии «Комфортный дом — новые решения», организованной министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, кадровой работе был посвящен блок вопросов, связанный с подбором персонала в отрасль, а также работой HR-служб, сообщает пресс-служба ведомства.

«Трансформация в работе кадровых служб начинается с трансформации каждого сотрудника. Сегодня тема привлечения людей в сферу содержания территорий и МКД особенно актуальна. В прошлом году было трудоустроено более 4 тыс. работников линейных профессий — это дворники, механизаторы, слесари и электрики. Сейчас главная задача — удовлетворение потребности предприятий и учреждений региона в укомплектованном штате. Наши менеджеры по подбору персонала ежедневно работают в этом направлении, а также предоставляют все возможные ресурсы муниципалитетам, обеспечивая доступ к цифровым платформам», — отметила заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.

Критерии оценки руководителей управляющих организаций и способы подбора персонала довели 250 представителям отрасли.

«В приоритете сегодня специалисты линейных профессий. Сейчас мы привлекаем новых сотрудников, приглашаем на стажировки и практики студентов. В целом делаем упор на те проекты, которые направлены на проявление интереса у молодых кадров и повышение репутации профессий сферы ЖКХ», — отметил директор по эксплуатации управляющей организации «Самолет» Евгений Козленко.

Эффективность взаимодействия с кадровой службой министерства в 2024 году продемонстрировали Коломна, Красногорск и Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.