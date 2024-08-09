сегодня в 17:33

В Подмосковье не реализовали 716 т некачественной продукции животного происхождения

Специалисты Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области регулярно исследуют продукцию для проверки ее качества и безопасности. В минувшую неделю не выпущено в реализацию 716 тонн некачественной продукции животного происхождения и 0,3 тонны продукции растительного происхождения непромышленного изготовления. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Всего с начала года ветеринарно-санитарную экспертизу прошло свыше 3 млн тонн подконтрольной продукции.

Вся продукция, реализуемая на рынках и ярмарках региона, проходит ветеринарно-санитарный контроль. Специалисты проверяют документы, а также берут пробы продукции и проводят лабораторные исследования. На ярмарках выходного дня качество продукции проверяют сотрудники передвижных государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.

Информация о датах проведения ярмарок, времени работы и местоположении доступна на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия в разделе «Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.