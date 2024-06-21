В Подмосковье на портале госуслуг заработала функция автозаполнения данных

В Московской области электронная услуга по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору дополнена сервисом автозаполнения. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Теперь после того, как заявитель укажет в электронной форме кадастровый номер земельного участка, данные о его категории, виде разрешенного использования, адресе и площади будут заполняться автоматически. Кроме того, „умный“ сервис покажет, какие основные характеристики земельного участка отсутствуют», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Вид разрешенного использования земельного участка определяет его назначение и позволяет понять, как именно можно использовать такой участок, а также возможность проведения на нем строительных работ.

Если установленный вид разрешенного использования земельного участка не соответствует действующему классификатору, привести данные в соответствие поможет региональный портал.

Услуга «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» доступна в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».

Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются правообладателями земельных участков — собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.