В Подмосковье на портале госуслуг открыли новогоднюю страницу с мини-играми и советами

На региональном портале госуслуг Подмосковья появилась новогодняя страница с достижениями 2025 года, советами цифрового помощника Добробота и подборкой мини-игр, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На новогодней странице регионального портала госуслуг представлены ключевые достижения сервиса за 2025 год, советы цифрового помощника Добробота и интерактивные мини-игры. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, в 2025 году портал привлек еще 800 тысяч пользователей, и теперь их число превышает 8,1 миллиона.

На странице размещены мини-игры «Эко-герой», «Ловец котов» и «Знаток услуги», которые помогают пользователям вспомнить цифровые новинки года. В разделе «Мешок успехов» можно узнать о своих достижениях на портале.

Добробот подскажет, где купить елку, как интересно провести время в регионе, а также предоставит карту елочных базаров и ссылку на сервис «Вывоз ненужных вещей». Чат-бот поможет найти катки, тюбинговые горки, фотозоны, зоны отдыха и расскажет о графике работы МФЦ.

Для доступа ко всем функциям новогодней страницы необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.