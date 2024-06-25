Специалистами Минэкологии Московской области на полях и лугах замечены яркие небольшие бабочки — пестрянки. Эти насекомые отличаются от всеми известных крапивниц, лимонниц и голубянок, они медлительны и не боятся хищников, а все потому, что содержат в своем организме токсичную синильную кислоту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Пестрянки очень красивые на вид, многие из них имеют черные блестящие крылья с яркими красными и белыми пятнами, толстое брюшко и толстые усики-антенны. В Подмосковье три вида этих бабочек занесены в Красную книгу Московской области: пестрянка-эфиальт, крайнская и лядвенцевая», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Энтомологи предупреждают, что яркая окраска у некоторых насекомых может являться предупреждающим знаком об их ядовитости. В случае с пестрянками, их броские красные и белые пятна (круги), как раз говорят о том, что их лучше не трогать и уж тем более не пробовать на вкус.

Будучи гусеницами, насекомые активно питаются бобовыми растениями (лядвенц рогатый), из которых получают и запасают в организме токсичные вещества — цианогенные гликозиды. При нападении хищника на насекомое в его кишечнике происходит гидролиз с выделением синильной кислоты, отбивающей всякий аппетит у неприятеля. Именно поэтому пестрянки медлительны и даже не пытаются улететь при виде угрозы.

Однако несмотря на умение противостоять хищникам для пестрянок существует угроза — антропогенное воздействие.

«Основными лимитирующими факторами для этих редких насекомых можно назвать распашку полей, применение на них пестицидов и средств от вредителей, пал травы, а также затяжные заморозки в зимний и весенний период. У нас в регионе сохранены естественные места обитания пестрянок, где запрещена такая деятельность, все они входят в состав особо охраняемых природных территорий», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.