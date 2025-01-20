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В Подмосковье на Крещение работали около 250 объектов потребительского рынка

Православные христиане отметили Крещение Господне. Традиционно на территории Московской области проводились праздничные мероприятия. Одним из обрядов является погружение в прорубь — в этом году в регионе было обустроено 195 специализированных мест , сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для комфортного пребывания граждан на площадках Крещенских купаний работали порядка 250 объектов потребительского рынка: фудтраки, полевые кухни, чайные станции, кофемашины и самовары. Жителям предлагали согреться горячим чаем или ароматным кофе с баранками, угощали кашей и другими блюдами, различной выпечкой и сладостями. Активное участие в раздаче приняли волонтеры и представители администраций городских округов.

Также в целях обеспечения безопасности граждан на оборудованных площадках дежурили бригады медицинских работников, спасателей, наряды полиции и волонтеры. Угощения и праздничное оформление купелей создали особую атмосферу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.