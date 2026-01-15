В Подмосковье на комплексах по переработке отходов увеличили выборку вторсырья в 2025 году

На комплексах по переработке отходов «Восток» и «Нева» в Подмосковье в 2025 году объем выборки отходов вырос на 50%, внедрены современные технологии и расширено экологическое просвещение, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

На подмосковных комплексах по переработке отходов «Восток» и «Нева» внедрены современные технологии, автоматизировано более 80% процессов, а количество отбираемых видов вторсырья превысило 40. Благодаря сортировке более половины отходов возвращается в экономику: 10–15% составляют вторсырье, до 25% — топливо из отходов, 30% органики компостируется в техногрунт.

В 2025 году на КПО «Восток» реализован проект по дегазации карт накопления отходов. Система улавливает биогаз, очищает его и преобразует в электроэнергию для нужд комплекса.

Завод «ЭкоЛайн-ВторПласт» увеличил производство продукции из переработанного пластика. В 2025 году более 50 тысяч контейнеров с содержанием вторсырья поставлены в Москву, Московскую область, другие регионы России, а также в Беларусь и Казахстан.

В регионе активно развивается экологическое просвещение: проведены сотни лекций и курсов для школ, госучреждений и компаний, а также экскурсии на КПО, которые посетили тысячи человек. В рамках акции «Разделять легко» более 10 тысяч школьников собрали почти 68 кубометров вторсырья, а самые активные классы получили экоуроки физкультуры.

Музей «Культурный слой», где выставлены находки с сортировочных лент, пополнился 88 новыми экспонатами в 2025 году. Музей доступен и в онлайн-формате.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.