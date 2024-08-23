В Подмосковье на диспансеризацию доставили более 18 тыс пожилых жителей из сел

С начала года социальные центры региона доставили на диспансеризацию свыше 18 тыс. жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельских местностях. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Пенсионерам важно проходить диспансеризацию не реже, чем раз в год, поскольку это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и своевременно начать обследование и лечение. Социальные центры региона работают в тандеме с медучреждениями, чтобы обеспечивать доставку пожилых людей из отдаленных деревень и сел, которым порой трудно самостоятельно добраться до поликлиники», — отметила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Во время медосмотра врачи могут выявить признаки различных заболеваний, о которых пожилые граждане могут даже не догадываться или не обращать на них внимания. Ранняя диагностика поможет избежать проблем в будущем. Чтобы предупредить заболевание и увеличить продолжительность жизни населения, в регионе реализуется национальный проект «Демография» и региональный — «Старшее поколение».

Совместно с медучреждением социальные центры региона составляют план-график для проведения осмотров и скринингов, а затем жителей организованно забирает специализированный транспорт с мобильной бригадой. После прохождения осмотра и сдачи анализов пенсионеров привозят обратно к дому.

Доставка до лечебного учреждения и прохождение диспансеризации осуществляется бесплатно. Подать заявку для диспансеризации можно в ближайшем учреждении здравоохранения или социальной защиты.

Более подробную информацию по доставке можно уточнить по телефону горячей линии 122 далее 6.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.