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В Подмосковье на базе колледжа открылся комплекс «Технологии индустрии красоты»

15 января 2025 года на базе профессионального колледжа «Московия» состоялось торжественное открытие учебно-производственного комплекса по специальности «Технологии индустрии красоты» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В настоящее время проведена работа по оснащению рабочих мест студентов и брендированию лаборатории, при поддержке компании ООО «ЭСТЕЛЬ ЦЕНТР» и Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово.

В рамках открытия учебно-производственного комплекса технологи академии ESTEL провели мастер-класс для студентов и гостей колледжа.

Учебно-производственный комплекс «Технологии индустрии красоты» обеспечит население городского округа Домодедово услугами в сфере красоты: парикмахерского искусства, ногтевого сервиса и броудизайна.

В работе учебно-производственного комплекса будут задействованы и обеспечены первым местом трудоустройства студенты направления подготовки «Технологии индустрии красоты».

«Новейшее оборудование и возможность отработки практических навыков под руководством опытных наставников, создадут предпосылки для подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям индустрии красоты», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.