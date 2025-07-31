В Подмосковье на базе детского центра открылось отделение «Движения Первых»

Центр «Созвездие» сыграл ключевую роль в поддержке инициативы «Движения Первых», став стартовой площадкой для множества важных мероприятий и инициатив муниципального округа. Здесь проходили первые встречи активистов, выборы членов Совета Первых, а также организовывались различные акции и мероприятия. Открытие первичного отделения знаменует собой новую фазу деятельности центра, предоставляя молодым людям широкие возможности для самовыражения и активного участия в жизни общества.

Председатель «Движения Первых» муниципального округа Шатура Елена Веселова, подчеркнула важность участия молодежи в жизни общества и укрепления позиций активных граждан.

«Присоединение новых участников к движению позволит укрепить позиции молодежи в нашем муниципалитете и внести значительный вклад в его дальнейшее развитие. Вместе мы сможем реализовать множество социальных проектов и общественных инициатив, направленных на благо нашего сообщества и всей страны», — сказала председатель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.