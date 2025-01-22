В Подмосковье на 85% снизилось количество случаев заболевания животных бешенством

Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области ведут работу по обеспечению эпизоотического благополучия региона. Так, за 5 лет количество случаев заболевания животных вирусом бешенства снизилось на 85% — в 2020 году было зафиксировано 95 фактов, а в прошлом году — 14, по каждому из которых были оперативно приняты меры для ликвидации очага заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«В прошлом году в Подмосковье было вакцинировано более 541 тыс. домашних питомцев, осуществлена раскладка в лесах свыше 1 млн доз оральной вакцины для диких плотоядных животных, в том числе с использованием средств малой авиации. Реализуется программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» для регулирования численности безнадзорных собак, ежегодно специалисты проводят учения для отработки теоретических и практических навыков. Решение о введении карантина на определенной территории устанавливается при положительном результате лабораторных исследований. В этом случае в эпизоотическом очаге и неблагополучных пунктах вводится ряд ограничений», — рассказал первый заместитель министра — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Во время карантина в неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз, кроме вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до этого, отлов для вывоза в зоопарки. В эпизоотическом очаге вводятся ограничения на лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, специалистов Госветслужбы и проживающих или временно пребывающих на территории, перемещение животных, снятие шкур и охоту, кроме случаев в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. За нарушение ветеринарного законодательства предусмотрена административная ответственность.

В течение 24 часов владельцам необходимо сообщить специалистам Госветслужбы о заболевании или гибели животного, а также наличии возможных симптомов, указывающих на течение болезни. К первым признакам бешенства относятся: проявление агрессии, попытка укуса, светобоязнь и водобоязнь, паралич челюстей, слюнотечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.