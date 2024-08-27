В Подмосковье мужчина погасил долг по алиментам во избежание уголовной ответственности

915 тыс. рублей задолженности по алиментным платежам выплатил житель Подмосковья на содержание двух сыновей после того, как судебные приставы возбудили в отношении него уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В Серпуховском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины на содержание его двух несовершеннолетних сыновей в размере 1/3 части от всех видов заработка или иного дохода. Изначально с заработной платы гражданина удерживались алименты, но после его увольнения выплаты прекратились и образовалась задолженность в размере 915 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав применил к должнику комплекс мер принудительного взыскания. В связи с тем, что должник неоднократно в течение более двух месяцев допускал неуплату алиментов без уважительных причин, сотрудники органа принудительного исполнения составили в отношении должника протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд в качестве наказания назначил должнику по алиментам 20 часов обязательных работ, которые он отбыл.

Однако даже после привлечения к административной ответственности должник образовавшуюся задолженность не погасил и к уплате текущих алиментов не приступил.

В результате дознаватель Серпуховского районного отдела судебных приставов возбудил в отношении гражданина уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. На судебном заседании должник согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью, раскаялся в содеянном и предоставил документы, подтверждающие полное погашение задолженности по алиментам, и попросил об освобождении его от уголовной ответственности. Суд, изучив материалы дела, прекратил уголовное дело.

В настоящее время задолженность по алиментам в размере 915 тыс. рублей погашена в полном объеме. Исполнительное производство о взыскании текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников службы.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.