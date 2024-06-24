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В Подмосковье можно заключить брак в МФЦ за 15 минут

Заключить брак, помимо традиционных дворцов бракосочетания и управлений ЗАГС, в этом году уже можно в МФЦ. Процедура занимает порядка 15 минут, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

За 2023 год в Подмосковье зарегистрировали 55 тыс. браков.

«Занимает это (регистрация брака в МФЦ — ред.) всего 15 минут, 350 рублей госпошлина. Как оказалось, довольно популярная услуга», — сказал министр на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

В МФЦ с запуска этой возможности уже заключено около 2 тыс. браков. Также для бракосочетаний доступно 58 новых локаций по всей Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что ежегодно в регионе регистрируют около 55-60 тыс. браков.

Ранее в Подмосковье запустили свадебный портал для тех, кто планирует зарегистрировать свой брак, отметить семейный праздник на территории региона. Портал «Свадьба в Подмосковье» доступен по ссылке weddingmosreg.ru.