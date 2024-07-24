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В Подмосковье можно примерить на себя роль пчеловода и медового сомелье

Редкую возможность познакомиться с работой пчеловода, самим поучаствовать в откачке меда и попробовать себя в роли медового сомелье предоставляет всем желающим пасека «Золино», расположенная в деревне Золино г. о. Клин, на территории бывшей барской усадьбы Золино-Никольское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сюда можно приехать на целый день всей семьей. Особенно интересна такая экскурсия будет детям. Но и у взрослых останутся незабываемые впечатления.

В 2022 году крестьянско-фермерское хозяйство «Золино» получило грант в размере 3 млн рублей, став победителем в региональном конкурсе «Агростартап», что позволило хозяйству закупить 100 ульев отечественного производства и добиться за полтора года значимых результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.